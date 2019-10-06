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Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
Украинские синоптики обещают, что зима 2019-2020 заставит нас померзнуть. По их прогнозам, особенно холодными выдадутся январь и февраль, пишет from-ua.
Как сообщает портал, зимой температура опустится до предела, которого в Украине не наблюдали последние 30 лет.
Да и сами холода в этом году, скорее всего, наступят рано, предрекают эксперты, приводя в пример российский Норильск. В этом городе уже успел выпасть первый снег, а ведь Норильск географически расположен за северным полярным кругом, и даже для этой далеко не курортной местности первый снег в самом начале осени считается чуть ли не погодной аномалией.
Необычайно холодную зиму предрекают всей Европе и синоптики из Великобритании, которые на основе данных о движении потоков воздуха над континентом предвидят сильнейший циклон, уже получивший название "восточный монстр". Этот циклон, по их мнению, принесет за собой в Европу не только сильные морозы, но и значительные осадки. К слову, с этим циклоном британцы уже сталкивались в феврале 2019 года, когда над страной свирепствовали сильные ветра, а в некоторых регионах выпало нетипично много снега.
Солидарны с коллегами-синоптиками и предсказатели погоды из народа. С одной лишь разницей - те утверждают, что особенно сильных холодов предстоит ждать во второй половине зимы, а ее первый месяц, декабрь, иногда будет ошеломлять даже плюсовой температурой.
Теги: Донбасс, зима, мороз, прогноз погоды
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