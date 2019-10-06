Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У Порошенко "перекосило" лицо в прямом эфире после этих слов Пристайко об отводе ВСУ

06.10.2019 14:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Порошенко "перекосило" лицо в прямом эфире после этих слов Пристайко об отводе ВСУ

В социальных сетях вспыхнул грандиозный скандал после публикации видео с заявлением главы МИД Украины Вадима Пристайко об отводе украинской армии от линии разграничения на Донбассе. Сказанное Пристайко просто потрясло украинцев легкомысленностью, пишет Диалог. UA.
При этом судя по лицу Петра Порошенко он был так же глубоко поражен словами министра. На упрек в свой адрес министр заявил, что в полях после отвода ВСУ вглубь страны будут подготовлены фортификационные сооружения в случае, если россияне и боевики ЛДНР снова надурят Украину. Фрагмент видео ток-шоу Савика Шустера на своей странице в социальной сети опубликовал блогер Владимир Завгородний. Кадры также прокомментировал и бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
"Министр Пристайко прямо отжигает. Значит, короче, смотрите, какой план. Мы сейчас войска отводим. И надо уже строить фортификации. Чтобы там обороняться, если вдруг нас снова надурят. Но для этого надо отводить войска. Альтернативы отводу войск нет", - написал Завгородний.



Теги: Донбасс, ВСУ, Порошенко, отвод
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх