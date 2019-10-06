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"В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин

06.10.2019 16:34
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"В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин

Отведение войск по скандальной "формуле Штайнмайера" имеет весьма неприятный нюанс для России и ее гибридной армии на Донбассе. О нем рассказал командир 46-го батальона спецназначения Нацгвардии "Донбасс" Вячеслав Власенко с позывным "Филин". Филин на своей странице в Facebook разъяснил ситуацию с разведением войск, передает Диалог.UA.

Нам надо четко понимать разницу между "линией разграничения", согласно минским договоренностям, и "линией соприкосновения" наших войск с противником. В большинстве эта "линия столкновения" не соответствует "линии разграничения" и находится на определенном расстоянии в глубину Украины от определенной минскими соглашениями (пример Дебальцево и другие). Так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает двусторонний отвод войск исключительно от "линии разграничения". И, если внимательно посмотреть и сравнить места расположения войск, то мы уже давно выполнили эту "формулу", и теперь очередь за террористическими войсками "Л/ДНР".
В противном случае это будет потеря территорий без единого выстрела по очередной многоходовочке Путина с целью увеличения зоны влияния на Донбассе.



Теги: Донбасс, Путин, ловушка, линия разграничения
 
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