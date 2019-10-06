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Встреча "Нормандской четверки" под угрозой срыва: источник назвал, чем Украина сильно разозлила Москву

06.10.2019 20:51
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Встреча "Нормандской четверки" под угрозой срыва: источник назвал, чем Украина сильно разозлила Москву

Встреча "Нормандской четверки" между лидерами Украины, России, Германии и Франции находится под угрозой срыва. Причиной является процесс разведения сил в поселках Золотое и Петровское. Об этом сообщает Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на собственные источники. При этом в данный момент руководство страны пытается решить проблему не только с международными партнерами, но уже и внутри страны и с общественностью тоже , передает Диалог.UA.
Ранее сообщалось, что разведение сил начнется 7 октября, сейчас сообщают, что полноценный отвод начнется 9 октября и продлится до 12 октября. По плану 12 октября стороны должны будут уведомить ОБСЕ о завершении отвода сил и подтвердить готовность перейти к демонтажу фортификационных сооружений и разминированию. А все фортификационные сооружения должны быть ликвидированы. Этого крайне не хочет украинская сторона. Россия затягивает оглашение даты нормандской встречи для того, чтобы Украина произвела не только отвод вооружения, но и "ликвидировала" свои фортификации и минные поля (хотя бы частично начала это делать). 15 октября должна произойти встреча "ТКГ" в Минске, где подтвердят развод вооружения, ликвидацию фортификаций и разминирование территорий. Также задекларируют дальнейшие шаги. Если все будет позитивно, то по линии МИДа начнут готовить встречу, которая как раз в лучшем случае будет 21 октября, как россияне требовали сразу, но может быть и позже.



Теги: Донбасс, угроза, встреча, нормандская четверка
 
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