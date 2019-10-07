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Пересчет зарплат в Украине: кому повезет получить 100 тысяч
В Украине зарплаты повышаются каждый месяц на 2-3%, практически всем сотрудникам и во всех регионах. Самую большую прибавку в 2019-м получили на промышленных предприятиях, а меньше всего - почтальоны и курьеры.
Как сообщает Минфин, самые высокие зарплаты у топ-менеджмента в сферах "Продажи", "Управление персоналом и тренинги", "Администрирование", "Финансы", "Маркетинг, реклама, PR", "Производство" - от 35 тысяч до 300 тысяч гривен в месяц.
Маркетологам предлагают от 10 тысяч до 130 тысяч, продажникам - от 10,2 тысяч до 120 тысяч, юристам — от 13,9 тысяч до 51 тысяч гривен.
По данным Госстата, по итогам 7 месяцев этого года (более свежих данных пока нет) в среднем по стране зарплаты выросли на 19,7% — до 10,2 тысяч гривен.
Самую большую прибавку получили работники:
на промышленных предприятиях (почти 25%, до 11,4 тысяч),
на водном транспорте (плюс 26%, до 12,5 тысяч),
в телекоммуникациях (на 25,3%, до 17,4%).
Но лидерами по размеру официальных доходов остаются финансисты с зарплатами около 19 тысяч в месяц. Их доходы за год выросли на 19,4%.
Минимальную прибавку дали:
сфера услуг (13,1%, до 8,9 тысяч гривен),
образование (15%, до 8 тыс. гривен),
торговля (14,7%, до 10,4 тысяч гривен).
Самые низкие по рынку зарплаты, если верить Госстату - у почтальонов и курьеров - меньше 6 тысяч гривен.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, зарплата
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