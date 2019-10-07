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Тарифы на газ: сколько заплатим после подорожания
Весь текущий год украинцы радовались сообщениям о снижении цены на голубое топливо, которая с начала года упала на 28%, пишет Обозреватель.
Сейчас, с учетом налога и всех платежей, конечная цена для украинцев будет колебаться около 5,5-6 грн за кубометр. Хотя еще в прошлом году в планах Кабмина было повышение тарифа почти до 10 грн.
Но уже с этого месяца цена газ может вырасти, чего не скрывают в самом "Нафтогазе": "С завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него – как на европейском рынке, так и в Украине", – заявили в компании.
До 25 сентября можно купить газ по действующей цене сразу на всю зиму. Правда, субсидия на такую покупку распространятся не будет, так что это выгодно тем семьям, которые самостоятельно оплачивают счета за коммуналку.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, подорожание, газ, тарифы
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