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Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил собственный план касательно судьбы Донбасса
Президент Владимир Зеленский заявил, что его первоочередной задачей на посту президента является завершение войны на Донбассе дипломатическим путем. Также он добавил, что введение миротворческой миссии на Донбасс не рассматривается.
«Те, кто отважно защищает Украину должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому — дипломатия», — отметил Владимир Зеленский.
Кроме этого, Зеленский отметил, что вопрос введение миротворческой миссии на Донбассе не поднимают в Минске и он сам его не поднимает.
«Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я не хочу, чтобы у нас был абхазский сценарий, был приднепровский сценарий. Я не поднимаю тему миротворцев, и в Минске не поднимают эту тему. Я доволен, если миротворцы будут на границе Украины и РФ — пожалуйста, туда мы их приглашаем», — заявил президент Украины.
Также ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал на свой личной странице в Facebook пост, в котором рассказал о том, что для него счастье, и каким оно должно быть для украинцев. Президент разместил совместное фото с супругой Еленой Зеленской и признался, что для него счастье — когда она рядом и улыбается.
«Что я могу сказать о счастье? Что это значит для меня, для моей семьи, для моей жены? Она здесь. Когда она улыбается — я счастлив. Счастье — это счастливая семья», — написал Зеленский.
Кроме того, президент Украины написал, что украинцы смогут стать счастливыми тогда, когда одолеют главных врагов — войну, бедность, коррупцию и зависть.
«Что мы должны сделать, чтобы Украина стала счастливой? Что ей нужно для счастья? Все просто – преодолеть врагов. И речь сейчас не только о геополитике, я имею в виду врагов нашего счастья. Это война, бедность, коррупция и, извините, зависть», — подчеркнул он.
Напомним, что ситуация с протестами на Майдане должна стать «холодным душем» для Банковой и президента Владимира Зеленского. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал политолог Юрий Романенко.
В частности, ситуация с протестами должны вывести президента из состояния, когда он может творить что угодно, рассчитывая на большую поддержку.
«Промежуток между обожанием и ненавистью в Украине часто отделяет пара больших ошибок. И у Зеленского этот лимит близок к исчерпанию. Поэтому Зеленскому пора ускоряться настолько, чтобы овладеть масштабом проблематике и перестать опираться на идиотов, которым он доверяет, но которые как полоумные создают и ширят вал проблем», — отметил он.
Источник: https://popcorn.politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, президент, ДНР, ЛНР, Зеленский
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