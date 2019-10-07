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Зеленского хотят свергнуть, готовят госпереворот: всплыли фатальные подробности
Окружение президента Владимира Зеленского активно готовится противостоять возможному госперевороту
Об этом информирует Telegram-канал Легитимный.
Сообщается, что для сопротивления у Владимира Зеленского решили создать так называемый «скрытый штаб».
Согласно инсайдерской информации, которую публикует Telegram-канал, у Владимира Зеленского осознали, что политические оппоненты всерьез готовят государственный переворот, несмотря на высокий рейтинг действующего главы государства.
«Наш источник сообщает, что команда Зеленского создает «скрытый штаб» сопротивления «цветной революции». Они наконец-то поняли, что «переворот» готовят на все 100% и ситуативной коалиции «антиЗЕ» всё равно, что у Президента рейтинг 70% доверия населения», — говорится в сообщении, опубликованного «Легитимным»
Ранее мы сообщали о том, что президента Владимира Зеленского предостерегли от фатальной ошибки. Об этом заявил политолог Юрий Романенко. По его словам, ситуация с протестами на Майдане должна стать «холодным душем» для Банковой и главы государства Владимира Зеленского
В частности, ситуация с массовыми протестами в Украине должны вывести президента из состояния, когда он может творить что угодно, рассчитывая на большую поддержку, считает политолог
«Промежуток между обожанием и ненавистью в Украине часто отделяет пара больших ошибок. И у Зеленского этот лимит близок к исчерпанию. Поэтому Зеленскому пора ускоряться настолько, чтобы овладеть масштабом проблематике и перестать опираться на идиотов, которым он доверяет, но которые как полоумные создают и ширят вал проблем», — озвучил свое мнение Юрий Романенко.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, переворот, Зеленский
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