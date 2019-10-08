Гороскоп на неделю: Скорпионам сделают заманчивое предложение, Весы совершат рывок в карьере

08.10.2019 08:12

Скорпионам сделают заманчивое предложение, Весы совершат рывок в карьере:



ОВЕН. Будьте готовы к тому, что вам, возможно, придется отстаивать собственное мнение. При этом оппоненты окажутся подобны зубастой акуле. Только уверенность в собственных силах поможет справиться с серьезными проблемами.

ТЕЛЕЦ. Для перемен наступает достаточно благоприятный период, поэтому не стоит бояться всяческих новшеств. Трудности, естественно, будут, но старайтесь относиться к ним, как к чему-то обычному. Если вы не в силах изменить обстоятельства, меняйте свое отношение к ним.

БЛИЗНЕЦЫ. Смело можете отправляться на прием к руководству со своими идеями и предложениями. Хоть одно из них да будет услышано. Личная жизнь обещает вам парочку приятных сюрпризов — настройтесь на хорошее, и оно обязательно придет.

РАК. Прежде чем приступать к какому-то делу, тщательно проверьте информацию, которая вам понадобится в работе. Не стоит отказываться от помощи друзей, ведь они искренне желают поучаствовать в решении ваших проблем.

ЛЕВ. Для вас весьма важно сейчас понять, в каком направлении двигаться и что предпринять для улучшения своего финансового положения. Полезные связи, которые удалось наладить ранее, сослужат вам добрую службу.

ДЕВА. Чтобы соблюсти собственные интересы и никого при этом не обидеть, вам придется приложить немалые усилия. Больше времени уделяйте служебным делам, забыв на какой-то период о личной жизни — этого сейчас требуют обстоятельства.

ВЕСЫ. Руководство настроено благосклонно по отношению к вам. Поэтому имеете все шансы для того, чтобы сделать заметный рывок в карьере. Благодаря коммуникабельности, умению находить общий язык с самыми разными людьми, можете рассчитывать на успехи на службе.

СКОРПИОН. Настала пора стряхнуть с себя лень и устремиться к новым свершениям. Вполне вероятно, что получите весьма заманчивое деловое предложение, благодаря которому ваше материальное положение в будущем значительно улучшится.

СТРЕЛЕЦ. «Доверяй, но проверяй» — это выражение должно стать вашим девизом на ближайшее время. Неплохо бы заняться поиском источников дополнительного заработка — обстоятельства для подобных дел вполне благоприятны.

КОЗЕРОГ. Даже самые экстравагантные ваши идеи могут найти положительный отклик у окружающих, а также неожиданно принести прекрасный результат. Старайтесь не бежать впереди паровоза, спешка вам сейчас ни к чему.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас самое время провести работу над допущенными ошибками и решить, что для вас является самым значимым. Даже под влиянием негативных эмоций старайтесь не разрывать ни с кем отношения -- от этого только выиграете в будущем.

РЫБЫ. Новые возможности, которые обязательно откроются перед вами, сулят неплохие перспективы, так что не отказывайтесь от предложений, которые поступят вам. Старайтесь критически оценивать свои желания и не идите на поводу у собственных амбиций.

Источник: from-ua