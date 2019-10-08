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МИД РФ обвинил власти Украины в «насильственной украинизации»

08.10.2019 14:02
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МИД РФ обвинил власти Украины в «насильственной украинизации»

МИД Российской Федерации негативно отреагировало на слова министра образования и науки Украины Анны Новосад о том, что с 2020 года русскоязычные школы в Украине переведут на преподавание на украинском языке. Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщило в совем заявлении, пишет ДонПресс.
Так, в МИД РФ обвинили власти Украины в якобы «двойной дискриминации» русского языка. В тексте заявления сказано:
«Официальный Киев продолжает взятый предыдущими властями курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык, как и раньше, подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года».
При этом Кремль назвал «губительной» такую политику и призвал Киев «защищать европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, МИД, украинизация, обвинение
 
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