Пять знаков Зодиака, которых особенно любит Фортуна

08.10.2019 08:50

Некоторые Знаки Зодиака астрологи называют настоящими счастливчиками. В их руках любое дело превращается в удачное начинание, они умеют жить так, как им нравится, и добиваются того, о чем мечтают.

Оговоримся сразу: нельзя считать, что только пять Знаков Зодиака, о которых мы говорим, могут стать счастливыми в жизни. Представители любого зодиакального созвездия имеют право на счастье и способны его обрести. Вселенная дарит всем нам возможности и силы, чтобы воплощать мечты в реальность. Но некоторым она иногда подбрасывает пару козырей в карман, Сообщает from-ua.

Водолей

Этим счастливчикам сама судьба помогает найти свое призвание, реализоваться, быть успешными и смотреть на мир с оптимизмом. Они любят приключения и эксперименты, однако из любой передряги выходят без потерь — сухими из воды, пока другим приходится приложить усилия, чтобы не подмочить, например, репутацию. Водолеи умеют замечать счастливые знаки свыше и расшифровывать их. Таланты Водолеев лежат в достаточно широкой области, от кино до математических наук, и им важно лишь найти себя. Остальное приложится.

Близнецы

Близнецам Фортуна дарит свое расположение, помогая устроиться в жизни. Там, где необходимо упорно потрудиться, Близнецам зачастую достаточно просто оказаться в нужное время в правильном месте, и судьба щедро дарит им такие шансы. Близнецы из тех людей, которые могут даже не самую благоприятную ситуацию обратить в свою пользу, используя подручные средства и силу воображения. У тебя есть лимоны — сделай лимонад; именно по такому принципу действуют типичные Близнецы. И что характерно, это кредо никогда их не подводит.

Лев

Рожденные под этим созвездием не сомневаются в своей удачливости и верят в счастливую звезду — и та действительно освещает им путь. Львы умеют располагать к себе окружающих, поддерживать удачные знакомства, производить нужное впечатление, очаровывая собеседников. Львов любит не только удача, но и их собственная свита — а как известно, именно она и делает короля. Удача Львов простирается и на денежную сферу, в которой Львы умеют устроиться с комфортом, и на любовную, где Львы покоряют даже неприступные сердца.

Весы

Далеко не все Весы с нами согласятся: рожденные под этим Знаком Зодиака бывают сентиментальными, могут повстречаться с неразделенной любовью или со сложным жизненным выбором. Такова сама суть этого знака — чаши весов постоянно склоняются то в одну сторону, то в другую. Однако Фортуна благоволит им, помогая принять верное решение. Она подсказывает творческим Весам, где искать вдохновение, Весам-предпринимателям подкидывает идеи для перспективных стартапов и удачных инвестиций. Словом, Весы — те еще везунчики, даже если на первый взгляд они и не замечают, как их порой выручают высшие силы.

Телец

Представители этого земного знака Зодиака не хватают звезд с неба, и именно это помогает им быть удачливыми. Пока одни рискуют и ставят на карту все, Тельцы планомерно идут к мечте, не пытаясь побить мировые рекорды, но и не отступая ни на шаг. Судьба наделяет их целеустремленностью, трудолюбием и упорством. Если Тельцы в гармонии с собой и своими лучшими качествами, если они ими пользуются и не пытаются действовать по чужой указке — им открываются любые двери. И даже некоторая приземленность обращается в их случае в плюс: они точно знают, чего хотят.

Любой знак Зодиака в чем-то хорош и удачлив: Козероги и Девы могут добиться значительных высот в карьере, Рыбы и Раки — стать креативными творцами и счастливыми семьянинами. Важно определить свои сильные стороны и следовать по намеченному маршруту.