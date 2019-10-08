- Украинцам существенно облегчат жизнь: в Минсоцполитики рассказали о социальных сервисах в городах11:04
- О чем Зеленский и Меркель договорились по Донбассу - озвучены неожиданные итоги10:48
- Война на Донбассе набирает обороты: Командование ООС рассказало о ситуации на фронте10:30
- В Украине стартует новый метод образования в формате онлайн: начнут с «урока мужества»10:17
- Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция10:05
- Префекты и ликвидация областей: у Зеленского задумали масштабную реформу Украины 09:45
- В Украине появится еще один флаг09:31
- Зеленский и Меркель провели телефонный разговор08:46
- Жесткий удар ждет украинских водителей, цены на бензин взлетят: «Россия прекратила…»08:18
- Усика ожидает ключевое событие в карьере: где и когда смотреть дебют украинца в супертяжах08:01
Три варианта: У Зеленского озвучили сценарии для Донбасса
В вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе возможны три сценария развития ситуации. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишут Донецкие новости.
«Можно попробовать договориться в рамках того несправедливого [Минского] процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика – тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока наши люди, которые находятся по ту сторону линии соприкосновения, окончательно нас возненавидят, и мы никогда не сможем их вернуть. Третий вариант – никогда больше не возвращаться к этой части Украины», – сказал он.
По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского пытается закончить тот мирный процесс по Донбассу, который начала предыдущая власть, подписав Минские соглашения.
«Если мы с вами увидим и поймем, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут принудить его к прогрессу в этом направлении, то нам придется честно сказать всем: "Уважаемые граждане Украины, этот трек больше нельзя выполнять, и нам никто не может помочь на этом направлении, и таким путем нам не решить эту ситуацию. Мы вынуждены с вами перейти к треку №2". И так далее, пока мы с вами не поймем, что исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить все, усиливать армию и ожидать очередной атаки», – заявил Пристайко.
«Трек №2: если не выполняется Минский процесс, мы застряли в нем, мы теряем людей, теряем деньги, эта опухоль, которая живет в нас, отравляет нас и не дает стартовать вперед, не дает нам развиваться как государству, тогда нужно обращаться к мировому сообществу о том, что нам нужна миссия по поддержанию мира между нами, а лучше всего – на всех оккупированных территориях. если мы не можем справиться, нужна какая-то третья сила», – продолжил глава МИД Украины.
Он напомнил, что до сих пор идея миротворцев ООН на Донбассе не получила необходимой поддержки на международном уровне. «Третий трек – это когда мы не сможем ничего сделать, и нужно будет идти по кипрскому сценарию или по какому-то другому».
Теги: Донбасс, сценарий, Минские договоренности, Зеленский
- Квасьневский назвал наихудший сценарий для Украины
- Итоги "Минска": Кремль пытается навязать Украине утверждение "формулы Штайнмайера"
- Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса
- Для выхода из кризиса и объединения Украины нужна конституционная реформа - Лёвочкин
- "На якій підставі бойовики шантажують світ, зриваючи мінський процес і відверто блокуючи пункт про звільнення заручників?"
- Мінські угоди не працюють: нардеп назвав альтернативу (відео)
- Билецкий рассказал, кто финансирует протестующих в Золотом11:00
- Война на Донбассе набирает обороты: Командование ООС рассказало о ситуации на фронте10:30
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях07:12
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО21:16
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак19:30
- Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса19:15
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе16:38
- Видео стрельбы в Кременной: у Билецкого опубликовали ролик с места событий 16:25
- Билецкий рассказал, кто финансирует протестующих в Золотом11:00
- О чем Зеленский и Меркель договорились по Донбассу - озвучены неожиданные итоги10:48
- Война на Донбассе набирает обороты: Командование ООС рассказало о ситуации на фронте10:30
- В Украине стартует новый метод образования в формате онлайн: начнут с «урока мужества»10:17
- Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция10:05
- Украина - Литва: прогноз букмекеров10:00
- Префекты и ликвидация областей: у Зеленского задумали масштабную реформу Украины 09:45
- В Украине появится еще один флаг09:31
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Создано "умное" зеркало с виртуальным тренером09:00
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"
- Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»
- Тарифы на газ: сколько заплатим после подорожания