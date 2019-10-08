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"Украина в большой опасности", - Арестович экстренно обратился к Верховной Раде с призывом
Известный военный эксперт Алексей Арестович бьет тревогу и призывает депутатов Верховной Рады срочно разобраться из-за происшествия, связанного с разведением военных сил в районе Золотого.
На своей странице в социальной сети Арестович прокомментировал публикацию военного эксперта и координатора группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, согласно которой высшее руководство Минобороны Украины могло принять участников сепаратистского митинга за местных жителей. Арестович требует срочно разобраться в ситуации и начать депутатов действовать. Об этом сообщает Диалог.UA.
"Ах, какая замечательная история, содержится в ссылке ниже.) Министр обороны и Начальник Генерального штаба, прибыв с инспекцией по вопросу разведения войск в Золотое, сворачивают в сторону...сепарского пикета, среди которого местные жители опознают...лиц с той стороны. Наши высокие должностные лица общаются с ними, и, игнорируя, реальных жителей Золотого, выступающих, в отличие от сепаров, против (!) разведения войск, удаляются, громогласно заявив на весь мир, что «...жители Золотого не против разведения войск». Я обращаюсь к депутатам Верховной Рады, которые ещё не потеряли совесть и помнят про будущее Украины. Ибо надежды на ГПУ, ДБР и прочих уже нет. На СБУ есть ещё, частичная. МОУ и НГШ, по информации, указанной в ссылке, совершили деяние, имеющие признаки совместной с нашим противником (!) специальной операции (!!), направленной на дезинформацию собственных граждан, органов власти, и международной общественности (!!!), иначе говоря, государственной измены. Учитывая необоснованный арест Пашинского, который теперь читается не иначе, как операция информационного прикрытия, предлагаю принять необходимые меры с целью: - установить подлинность или ложность фактов, указанных в сообщении и дать им соответствующую оценку. Прошу журналистов отечественных и иностранных СМИ, также подключиться к соответствующему расследованию. Если высшие должностные лица, отвечающие за безопасность государства, начали проводить совместные операции с противником, против собственного народа, то Украина, как бы это помягче сказать, в большой опасности. Если они это сделали по глупости, то, возможно, в еще большей. Неизвестно пока: нас кто-то откровенно сливает, весьма торопясь, и "просто" кто-то отчаянно глуп?.. Но дело в том, что независимо от этих двух вариантов, результат будет один и тот же: активизация (рано или поздно) наступательных действий российских войск с одновременным разжиганием внутреннего вооруженного конфликта. Они делают это вместе.
Теги: Украина, Донбасс, СМИ, СБУ, разведение, Верховная Рада, Минобороны, соцсети, Золотое
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