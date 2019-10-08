Зеленский испугался и на Донбассе перешел к тактике Порошенко: теперь Украину устроит только один вариант

08.10.2019 21:43

Команда президента Владимира Зеленского испугалась реакции общества и многотысячной акции протеста в центре Киева против разведения войск и резко решила перейти к тактике предыдущего главы государства Петра Порошенко. Она состояла в постоянном откладывании выполнения Минских договоренностей до момента, когда изменится власть в США и России.

Об этом в комментарии изданию "Апостроф" заявил военный эксперт Михаил Жирохов. Срыв разведения войск произошел закономерно, его стоило ожидать. Вчерашняя акция на Майдане (вече в Киеве 6 октября) очень смутила военное и политическое руководство и они взяли тот же принцип, который был при Петре Порошенко - заявили, что разведение невозможно, поскольку продолжаются обстрелы. Такие "разведения" продолжаются с 2016 года, но они не происходят, потому что нет паузы в 7 дней - это одно из условий Минских договоренностей. "Режим тишины" сохранялся в Станице Луганской, но там было ОБСЕ, которое подтвердило, что обстрелов не было в течение 7 дней. А ни в Золотое, ни в Петровское ОБСЕ не заезжает, поскольку они считают, что это очень опасно. А поэтому, были обстрелы или нет - решают военные на местах. Контролировать войска "на нуле" практически невозможно. У каждого за 5 лет войны появились "неучтенные боеприпасы". Есть люди, которые имеют личные претензии к Украине. А еще есть "третья сила" - люди, которые не контролируются ни украинской, ни оккупационной властью. Но если бы наша власть захотела развести войска, она бы это сделала. Но они увидели, что есть противодействие в обществе, поэтому они не будут с этим спешить. С военной точки зрения в разведении сил на 2 км, как это было предусмотрено, смысла нет - любой миномет стреляет на 4-7 км, не говоря уже о ствольной артиллерии. Поэтому обстрелы продолжались бы. Для того, чтобы ни одно из вооружений не доставало до цели, надо их отводить минимум на 40 км. Но в условиях высоко урбанизированной территории Донбасса - это нонсенс, поскольку в таком случае, мы будем отдавать населенные пункты с людьми. Разведение войск на 2 км - это жест политической воли. Но сегодня мы отвели на 2 км, завтра на 10, послезавтра - на 40, а через неделю - дойдем до административных границ Донецкой и Луганской областей. Если мы начнем отводить силы, то уже не остановимся. Единственный существующий вариант - это миротворческие силы. Он отработан в Югославии, где миротворцы имели и танки, и артиллерию, и вертолеты для того, чтобы заставить противника отойти и убрать оружие. Другого варианта просто нет. Я понимаю, что разведение войск прописано в Минских договоренностях. Но в каких условиях они писались? Первый "Минск" - это Иловайск и российские танки под Мариуполем, второй - это военные действия под Дебальцево. Мы не могли в таких ситуациях диктовать условия. Нынешней власти нужно продолжать ту же политику, которую проводилась при Порошенко. Они откладывали выполнение "Минска" до того момента, пока не сменится власть или в США, или в России. Только тогда можно будет пересматривать Минские договоренности. Сейчас надо было просто накапливать силы и удерживать линию соприкосновения. Если общество будет реагировать так же, как и сейчас, то конфликт на Донбассе останется на существующем уровне. "Вживую" выводить войска в поле невозможно. В войсках сейчас и без того осталось 40-50% личного состава, а если мы их отведем, то вообще разрушим армию. Если Путин решится на "принуждение к миру", то обострение может быть не локальным, а всеобщим. Россия должна начинать боевые действия или демонстрировать свою готовность начинать боевые действия и в Харьковской, и в Сумской, и в Черниговской областях. А локальное обострение на линии разграничения в ближайшее время будет продолжаться. Боевики будут "пробовать на зуб", что осталось в украинской армии после всех этих переговоров. Такой шаг просматривается даже невооруженным глазом.