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Зима близко! Этой ночью в Украину придут холода

08.10.2019 12:04
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Зима близко! Этой ночью в Украину придут холода

Согласно данным Погода УНИАН, 8 октября в Украине будет холодно и почти без осадков.
На востоке практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +12°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +11°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +12°.
Согласно народному прогнозу, 8 октября - Ефросии, Сергея. Ранний снег - на раннюю и теплую весну; если он глубокий, то в следующем году будет хороший урожай. Если в этот день выпадет снег, то зима установится на Михаила (21 ноября).



Теги: Украина, Донбасс, зима, заморозки
 
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