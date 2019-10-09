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Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине

09.10.2019 18:00
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Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине

Специалисты Центра общественного здоровья заявили, что грипп в 2019 году могут подхватить от 4,8 до 6,7 миллионов украинцев.

Эксперты заявили, что эпидпорог наступит примерно в конце ноября, в декабре и январе заболеваемость достигнет своего пика.

«Ожидается две волны подъема заболеваемости — в декабре и в конце января, в начале февраля с возможным максимальным уровнем на четыре недели 2020 года», — говорится в сообщении.

В ВОЗ заявили, что в Украине и во всем Северном полушарии будут циркулировать четыре штамма грипп.

По словам медиков, в зоне риска в первую очередь находятся пожилые украинцы, дети, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, грипп, эпидемия
 
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