- Найем неожиданно похвалил Зеленского за смелый шаг, на который не решился Порошенко15:38
- Сказка о президенте-реформаторе Зеленском закончилась на его пресс-марафоне - Фурса15:07
- Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"14:43
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- «Укрзализныця» изменила порядок продажи билетов на Донбасс14:00
- В Днепре авто сбило велосипедистов, есть жертвы. ВИДЕО13:58
- "Он не может", - Путин резко раскритиковал Зеленского13:22
- «Прошу вас поддержать»: Лукашенко выступил с обращением к СНГ из-за Украины13:02
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- Когда Украина восстановит авиарейсы в Россию: Зеленский дал четкий ответ12:09
Кремль срочно отреагировал на срыв разведения войск на Донбассе: заявление Пескова
Он добавил, что разведение сил могло бы способствовать процессу выполнения Минских соглашений, передает Диалог.UA.
Комментируя возможность встречи в "нормандском формате" без разведения сил Песков заявил следующее: "Все будет зависеть от решения глав государств, но давайте все-таки дождемся итогов, сорвется - не сорвется. Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано. Но в целом, конечно, скажем так, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации Минских договоренностей".
При этом он добавил, что решение о встрече в "нормандском формате" без разведения армейских подразделений украинской армии и российских оккупантов могут принимать главы государств. "Это решение президентов, в том числе, разумеется, и президента России, и не в последнюю очередь", - отметил представитель Кремля.
Ранее глава Генштаба Хомчак заверил, что украинские военные после разведения войск на Донбассе займут позиции, которые они удерживали в 2016 году. При этом бойцы продолжат полностью мониторить ситуацию в регионе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, войска, Кремль, разведение, Песков
- Стало известно, какую опасность создает для ВСУ разведение войск в Станице Луганской
- Тымчук: Москва даёт донецким сепаратистам инструкции, но вводить войска не собирается
- Троян рассказал, кто останется в Золотом после вывода ВСУ
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском
- В Станиці Луганській замінували адміністрацію і автостанцію14:23
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
- «Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия 10:42
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту10:36
- Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне10:11
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- Обстрелы в Дебальцево: О прекращении огня и речи не идет09:28
- "Есть только один сложный вопрос", - Зеленский о выборах на Донбассе09:10
- Сказка о президенте-реформаторе Зеленском закончилась на его пресс-марафоне - Фурса15:07
- Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"14:43
- В Станиці Луганській замінували адміністрацію і автостанцію14:23
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- «Укрзализныця» изменила порядок продажи билетов на Донбасс14:00
- В Днепре авто сбило велосипедистов, есть жертвы. ВИДЕО13:58
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- "Он не может", - Путин резко раскритиковал Зеленского13:22
- Программист создал "постапокалиптическую" ОС13:20
- «Прошу вас поддержать»: Лукашенко выступил с обращением к СНГ из-за Украины13:02
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО