- Украинцам существенно облегчат жизнь: в Минсоцполитики рассказали о социальных сервисах в городах11:04
- О чем Зеленский и Меркель договорились по Донбассу - озвучены неожиданные итоги10:48
- Война на Донбассе набирает обороты: Командование ООС рассказало о ситуации на фронте10:30
- В Украине стартует новый метод образования в формате онлайн: начнут с «урока мужества»10:17
- Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция10:05
- Префекты и ликвидация областей: у Зеленского задумали масштабную реформу Украины 09:45
- В Украине появится еще один флаг09:31
- Зеленский и Меркель провели телефонный разговор08:46
- Жесткий удар ждет украинских водителей, цены на бензин взлетят: «Россия прекратила…»08:18
- Усика ожидает ключевое событие в карьере: где и когда смотреть дебют украинца в супертяжах08:01
Зеленский отправит Путина в нокаут, победа близка как никогда: «будут большие проблемы»
В президента Украины Владимира Зеленского появился реальный шанс переиграть президента РФ Владимира Путина
Известный американский историк, профессор истории кафедры Ричарда Левина Йельского университета Тимоти Снайдер провел лекцию в Киеве.
На ней Тимоти дал Зеленскому и украинцам важные советы по борьбе с оккупантами Путина, а так же рассказал, какие ошибки сделал Порошенко во время своей каденции, сообщает BBC Ukraine.
В первую очередь, Снайдер убежден, что если Европа хочет продолжить свое существование, то ей неободимо активно сотрудничать с Украиной.
«Если Европа собирается продолжать свое существование, она будет существовать путем расширения и привлечения новых членов, и важнейшим из них является Украина» — сказал историк.
Американец так же рассказал, чем вызвана смена поколений в Украине и какие ошибки допустил Порошенко.
«Я думаю, у господина Порошенко была проблема в том, что война у него в достаточной мере вытеснила будущее. Он проводил кампанию под лозунгом «Армия! Язык! Вера!». А это постоянные вещи. Я думаю именно в этом президент Порошенко и проиграл. Его определение успеха заключался в том, что мы знаем, кем мы есть. Это важно, но политика — это всегда о том, что будет дальше. И у господина Зеленского было преимущество, потому что украинцы хотели думать о будущем за пределами того, что Россия поступила поступит»
Во время своего выступления, Снайдер отметил, что идея создать украинский институт русского языка — это очень уместная мысль, так как реализация этого лишит Путина самого главного.
По его словам если появится украинский государственный институт русского языка и культуры президент РФ Путин не будет радоваться. Ведь он всегда утверждает, что заботится о «русском мире» и только он лично и российское государство могут защитить его.
«А если другие государства тоже позаботятся о языке? Украинская культурная политика может заключаться в том, что украинский — это государственный язык, язык культуры, главный язык образования, но, одновременно, русский язык — это хорошая вещь и можно поддерживать его в определенной степени. Украинцы, белорусы и казахи просто отдали России монополию на русский. Это не естественно, это не нормально, это стоит изменить. Такое решение будет большой проблемой для господина Путина», — подытожил эксперт.
Источник: https://popcorn.politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, победа, Зеленский
- В России рассказали, сколько у Путина двойников и кто эти люди
- Не Медведев: российские эксперты раскрыли личность следующего президента РФ после Путина
- "Осталось подождать, когда найдет греческую амфору", - политолог об ошибках Порошенко
- Путин забыл о Донбассе?
- Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в "электоральный процесс" во Франции
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»
- Билецкий рассказал, кто финансирует протестующих в Золотом11:00
- Война на Донбассе набирает обороты: Командование ООС рассказало о ситуации на фронте10:30
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях07:12
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО21:16
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак19:30
- Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса19:15
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе16:38
- Видео стрельбы в Кременной: у Билецкого опубликовали ролик с места событий 16:25
- Украинцам существенно облегчат жизнь: в Минсоцполитики рассказали о социальных сервисах в городах11:04
- Билецкий рассказал, кто финансирует протестующих в Золотом11:00
- О чем Зеленский и Меркель договорились по Донбассу - озвучены неожиданные итоги10:48
- Война на Донбассе набирает обороты: Командование ООС рассказало о ситуации на фронте10:30
- В Украине стартует новый метод образования в формате онлайн: начнут с «урока мужества»10:17
- Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция10:05
- Украина - Литва: прогноз букмекеров10:00
- Префекты и ликвидация областей: у Зеленского задумали масштабную реформу Украины 09:45
- В Украине появится еще один флаг09:31
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"
- Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»
- Тарифы на газ: сколько заплатим после подорожания