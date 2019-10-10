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Главари «ДНР» начали угрожать Киеву из-за разведения войск на Донбассе
Так называемая руководитель «Министерства иностранных дел» террористической, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» Наталья Никонорова рассказала о причинах несостоявшегося разведения войск в районе Петровского и Золотого.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, ставленница Кремля в угрожающей форме пригрозила Киеву последствиями за срыв договоренностей, несмотря на то, что виноваты в этом сами террористы.
Так, громким заявлением по данному поводу Никонорова «блеснула» в телеграмм-канале сепаратистского канала «Министерства иностранных дел Донецкой народной республики». Запланированное разведение войск в районе Петровского и Золотого, девятого октября был сорван. Боевики так и не смогли прекратить стрельбу в этом районе. Причем они начали обвинять во всем, что происходит, Вооруженные силы Украины.
Сепаратистка Никонорова заявила о готовности «проявить добрую волю» в четверг, десятого октября, повторив отведение войск. Заместитель «министра» боевиков заявила: «Все производимые обеими сторонами действия должны быть синхронными и зеркальными». Также она уточнила, что стороны должны будут оповестить друг друга об отходе сигнальными ракетами. Причем все это, по ее словам, будет происходить под контролем ОБСЕ. По договоренностям, разведение войск под Золотым и Петровским будет продолжаться на протяжении трех дней. Напоследок Никонорова также цинично пригрозила Киеву «вероятной ответственностью» за срыв договоренностей, а также «соботаж».
Теги: Донбасс, Киев, войска, ДНР
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