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О чем Зеленский и Меркель договорились по Донбассу - озвучены неожиданные итоги
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе и вопрос разведения войск на линии разграничения.
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель после публикации скандальной стенограмы разговора с лидером США Дональдом Трампом, где Зеленский выразил недовольство поддержкой стран ЕС, пишет Диалог.UA.
Уточняется, что украинский и немецкий лидеры детально обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и вопросы разведения войск вблизи Петровского и Золотого. Согласно данным пресс-службы главы государства, Зеленский высоко оценил поддержку канцлера Меркель.
Также, по информации Офиса президента, Владимир Зеленский поблагодарил Берлин за финансовую помощь, которую оказывает Германия для реализации важных реформ. Кроме того, сама Ангела Меркель дала понять, что ее страна неизменно поддерживает Украину на пути к установлению мира на Донбассе.
Что примечательно, Меркель также дала обещание Зеленскому всячески способствовать скорейшему проведению саммита в "нормандской формате", который пытается сорвать Россия, иными словами, оказать влияние на лидера РФ Владимира Путина.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, конфликт, переговоры, Меркель, Зеленский
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