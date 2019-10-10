Полиция Кривого Рога задержала мужчину, якобы готовившего покушение на президента

10.10.2019 16:32

В СМИ появилась информация, что в ночь на девятое октября сотрудниками национальной полиции города Кривой Рог, что на Днепропетровщине, был задержан мужчина, который утверждал, что готовился убить президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Диалог.UA.

Злоумышленника задержали на улице Соборности, район Металлургический. Пока что сотрудники службы безопасности Украины проводят следственные операции. На данный момент неизвестно, насколько вменяемый этот человек. Со временем об этом расскажут эксперты.

До тех пор пока заявление о подготовке покушения на президента не будет подтверждено фактами, любые обвинения будут не более чем преждевременными догадками. Также, возможно, вам будет интересно, что в СМИ появился фоторобот предполагаемого маньяка, который завелся в столице и уже успел вызвать страх и опасения у киевлян. Злоумышленник орудует на Левом берегу.

Он нападает исключительно со спины и наносит жертвам удары ножом. Все нападения происходят в основном после 20:00. По данным от правоохранителей, все его жертвы были подростками мужского пола. Полиция до сих пор не может выйти на его след.



Источник: www.dialog.ua