Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

10.10.2019 10:05

Владимир Зеленский весь день будет отвечать на вопросы журналистов

Пресс-марафон с президентом Украины состоится сегодня, 10 октября, в Киеве.

В Офисе президента вчера днем, 9 октября, анонсировали встречу Зеленского с журналистами в формате пресс-марафона, который продлится в течение всего дня.

Как пояснили в ОП, в Kyiv Food Market Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов: представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса.

Отметим, накануне президент Украины провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Владимир Зеленскькы раскрыл карты — о чем говорилось в кратких переговорах лидеров стран.

«Глава Украинского государства высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ», — говорится в сообщении ОП.

Кроме того, стороны обсудили, прежде всего, переговоры нормандского формата. Так, по словам главы украинского государства, Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины:

«Мы используем предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита», — заявила Меркель в ходе разговора.

Владимир Зеленский сообщил канцлеру о ситуации с безопасностью на Донбассе:

«Речь шла о разведении сил вблизи Петровского и Золотого, а также ходе работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской».

Как сообщалось ранее, отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе не начался в понедельник, поскольку были нарушения перемирия. С таким заявлением глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил в понедельник, 7 октября.

Источник: https://politeka.net