Раскол в партии «Слуга народа»: Зеленский выдал всю правду, «через год…»

10.10.2019 19:05

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне высказался о возможном расколе в партии «Слуга народа»

Глава государства отметил, что хотел бы сохранить политсилу в полном и дружной составе, без конфликтов.

«Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они сами начнут «есть» друг друга я их через год распущу», — сказал он.

Также Зеленский намекнул нардепу СН Александру Дубинскому, что вопросы взаимодействия Украины с МВФ — это вопросы правительства.

Ранее Дубинский заявлял, что мы это страна под управлением МВФ, который здесь обеспечивает подходящие условия для вхождения в страну транснациональных корпораций и возврата их инвестиций, вложенных в Украину, и обеспечение желаемой нормы прибыли за счет зачистки рынков.

По его словам, Верховная Рада полностью зависима от МВФ. Отвечая на вопрос, насколько зависим Кабмин, он ответил, что все решения согласовываются с Офисом президента, а потом только запускаются в работу.

Дубинский отметил, что если упрощенно, то в МВФ говорят: мы вам дадим миллиард-два-три, и не будем спрашивать, куда вы их денете, только продайте землю, дороги, порты и аэропорты.

«А на @уй такой транш? Получается, мы республика под управлением клуба кредиторов, который олицетворяет МВФ», – заявил он.

10 октября Зеленский поставил ультиматум Верховной Раде и дал народным депутатам два года на принятие жизненно важных для Украины законов.

«Все лидеры стран аплодировали той скорости, с которой мы работаем… Все они знаю, что если мы за первые два года не примем все концептуальные законы, мы ничего не примем. Это прошли все страны мира. Поэтому я говорил депутатам Рады, лучше в первом чтении принять закон, потом на комитетах убрать все ошибки», – подчеркнул глава государства.

Источник: https://politeka.net