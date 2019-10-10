Табачную фабрику в Прилуках закрывают

10.10.2019 11:21

Мы уже писали о том, что печально известный законопроект 1049 вынуждает табачников с мировым именем сворачивать свою деятельность в Украине и закрывать ряд фабрик. Цены на качественные, сертифицированные сигареты поползут вверх. Большинству курильщиков придется либо переплачивать, либо переходить на "паленку", которой, конечно же, станет больше.

Так, к примеру, компания British American Tobacco намерена закрыть Прилуцкую табачную фабрику. Примерно 1200 человек не просто потеряют работу. Это официальное трудоустройство, с легальной зарплатой, медицинским страхованием, оплачиваемыми отпусками и больничными.

Эксперты уже подсчитали,что от закрытия предприятий пострадают более всего именно Прилуки, а еще Кременчуг. В модернизацию Прилуцкой табачной фабрики вложено более 520 млн долларов. Стоит также упомянуть, что Штаты являются крупнейшим в Черниговской области налогоплательщиком. Также стало известно, что в Харькове закрывается фабрика Филип Моррис Украина.

Закрытие табачных фабрик приведет к тому, что более 4000 специалистов станут безработными, возрастет нагрузка на бюджет, и, скорее всего, будет новый скачок эмиграции.

Источник: http://kr24.com.ua