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В Европе выставили России тяжелое для Кремля требование по Донбассу
Страны Европы подтвердили важное решение соглашений, достигнутых в Минске, которого постоянно пытается избежать Российская Федерация. Речь идет о передаче контроля над всем участком российско-украинской границы на оккупированной части Донбасса под контроль официальному Киеву.
Как информирует replyua.net, об этом в комментарии журналистам заявил специальный советник президента Европейской комиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок. Также он отметил, что сразу после того, как будет передан контроль над границей, Кремль больше не сможет перебрасывать своих военных и оружие в поддержку террористам.
Брок заявил: «Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это решающий пункт, потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение, как они делают это до сих пор». Также он подчеркнул, что выполнение соглашений, достигнутых в Минске, на протяжении последних пяти лет попросту застыло на одном месте, ведь конфликтующие стороны требуют друг от друга первоочередного выполнения взятых обязательств. Политик добавил: «За последние пять лет не произошло никаких изменений. Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще».
Теги: Россия, Донбасс, Европа, требование, Кремль
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