В ход пошли фаеры: у здания, где Зеленский дает пресс-конференцию, проходит митинг

10.10.2019 15:00

Рядом со зданием Kyiv Food Market, где сегодня проходит пресс-марафон главы государства Владимира Зеленского, порядка двух десятков человек устроили митинг. Участники акции зажгли фаеры и дымовые шашки, передает replyua.net со ссылкой на УНН.



Выяснилось, что в пикете участвуют представители разных организаций. Двое человек держали в руках транспарант «Мэр Днепра Филатов грабит», порядка 10 представителей партии «Всеукраинское объединение «Свобода» держат небольшие табличками «Спроси» с вопросами, которые, с их точки зрения, стоит задать президенту: «почему не сложили мандат кнопкодавы?», «Когда закончится эпоха бедности?», «что шепчет Богдан?» и т. д. Также еще два человека принесли плакаты с призывом уволить председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. У здания ходят еще несколько людей с различными плакатами, которые ничего не скандируют. Полицейские сообщают, что ситуация спокойная.



Ранее сообщалось, что Зеленский озвучил цель своего президентства. Глава государства порекомендовал жителям Донбасса, проживающих на оккупированных территориях, не смотреть российское телевидение или же разговаривать с телевизором как комик Сергей Светлаков.