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В Украине появится еще один флаг

10.10.2019 09:31
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В Украине появится еще один флаг

Флагу Украинской повстанческой армии во время освободительной войны в XX веке предлагают предоставить статус Флага Национального Достоинства и установить порядок его поднятия во время государственных праздников. Соответствующий проект зарегистрирован на сайте Верховной Рады 7 октября.

Законопроект о Флаге Национального Достоинства предусматривает определение Флага Национального Достоинства, законодательное урегулирование описания и порядка его использования и ответственность за нарушение установки флага.

Согласно тексту проекта, флаг будут устанавливать на здания госорганов в дни государственных праздников: 22 января (День Независимости и Соборности Украины), 20 февраля (День Героев Небесной Сотни), 14 марта (День украинского Добровольца), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 23 мая (День Героев), 28 июня (День Конституции Украины), 24 августа (День восстановления Независимости), 14 октября (День создания Украинской Повстанческой Армии), 6 декабря (День Вооруженных Сил Украины).

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, флаг, Верховная Рада
 
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