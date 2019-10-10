В Украине стартует новый метод образования в формате онлайн: начнут с «урока мужества»

10.10.2019 10:17

Министерство образования и науки совместно с Министерством обороны проведут для школьников онлайн-встречу с участием Героя Украины Игоря Гордийчука.

Об этом сообщает Министерство образования и науки. передает Укринформ.

"10 октября 2019 года МОН совместно с Минобороны впервые проведут в Украине “Урок мужества” в формате онлайн. Мероприятие состоится при участии Героя Украины Игоря Гордийчука. К уроку смогут присоединиться школьники, студенты и все желающие", - говорится в сообщении

Урок стартует в 14:00.

Как отмечается, такие встречи с выдающимися военными планируется проводить ежемесячно в течение учебного года.

В частности, на "Уроках мужества" будут говорить об украинской армии, подвигах военных и др. Кроме этого, планируется знакомить зрителей с отечественными военными заведениями высшего образования.

Источник: https://from-ua.com