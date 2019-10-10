Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

10.10.2019 08:46

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня провели телефонный разговор и обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Так, дипломат отметил:

«Только состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров — наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины».

Источник: https://donpress.com