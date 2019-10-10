Зеленский прокомментировал вопрос о закрытии сайта «Миротворец»

10.10.2019 19:55

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен вмешиваться в работу интернет-ресурса «Миротворец». Об этом он сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос когда закроют сайт «Миротворец».

«Я как президент не могу открывать или закрывать сайты. Однажды мою жену внесли на сайт „Миротворец“, затем сняли. Если там была моя жена, вы понимаете мое отношение. Если там нарушено законодательство — тогда „ок“, готов включаться. Но если я начну вмешиваться в работу каких-то сайтов или СМИ, это будет не совсем правильно», — отметил Зеленский.

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