- "Я бы так не делал", - Зеленский "отчитал" Новосад из-за языка20:02
- Предсказала президентство Зеленского: сбывшиеся предсказания Ванги19:41
- Разведение сорвано - РФ и террористы "Л/ДНР" выставили Украине ультиматум19:01
- В Кремле отреагировали на идею Лукашенко провести встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ18:06
- Не массы разочаровавшихся граждан - Ярош объяснил, кто решает судьбу Украины17:06
- Аллергия на слово капитуляция: Зеленский сделал заявление16:50
- Азаров рассказал, кто отдал приказ стрелять по активистам Майдана16:12
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Найем неожиданно похвалил Зеленского за смелый шаг, на который не решился Порошенко15:38
- В 18 областях Украины начался отопительный сезон15:30
Азаров рассказал, кто отдал приказ стрелять по активистам Майдана
Одиозный бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что приказ на открытие огня по протестующим во время Революции Достоинства на Майдане никак не мог пойти от тогдашнего Верховного главнокомандующего ВСУ Виктора Януковича. Также такой приказ, по словам Азарова, не мог отдать и занимающий в то время пост главы МВД Виталий Захарченко. Как пишет replyua.net, по словам экс-премьера, которые он высказал во время эфира на телеканале «НАШ», именно организаторы той самой Революции достоинства имели планы буквально утопить Майдан в крови, а также осуществить массовые репрессии в отношении сторонников старой власти.
Таким образом, Николай Азаров заявил, что приказа открывать огонь не было сто процентов. Провокационные действия, по его словам, осуществлялись со стороны тех людей, которые управляли государственным переворотом. «Сами подумайте, Виктор Янукович, который тогда отдавал власть, разве он был заинтересован в пролитии крови?», - задался вопросом Азаров.
Согласно словам бывшего премьер-министра, к власти в украинском государстве после государственного переворота, пришла группа мародеров, а также преступников, которые в полной мере зачистили поле оппозиции. «Перед судом обязательно должны предстать все те, кто виновны в кровопролитии», - подытожил политик.
Теги: Донбасс, Николай Азаров, Майдан, стрельба
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку17:51
- В Станиці Луганській замінували адміністрацію і автостанцію14:23
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
- «Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия 10:42
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту10:36
- Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне10:11
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- "Я бы так не делал", - Зеленский "отчитал" Новосад из-за языка20:02
- Предсказала президентство Зеленского: сбывшиеся предсказания Ванги19:41
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- Разведение сорвано - РФ и террористы "Л/ДНР" выставили Украине ультиматум19:01
- «Максимум три дня»: СМИ пишут, что Заворотнюк в состоянии сопора18:27
- В Кремле отреагировали на идею Лукашенко провести встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ18:06
- На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку17:51
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Не массы разочаровавшихся граждан - Ярош объяснил, кто решает судьбу Украины17:06
- Аллергия на слово капитуляция: Зеленский сделал заявление16:50
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО