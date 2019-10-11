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Когда Украина восстановит авиарейсы в Россию: Зеленский дал четкий ответ
Президент Владимир Зеленский заявил, что, отсутствие авиасообщения с Россией является невыгодным для Украины, однако, чтобы его восстановить, необходимо для начала достигнуть договоренностей с Кремлем по поводу войны на Донбассе.
Об этом он сообщил во время пресс-марафона 10 октября, передает apostrophe.
По словам Зеленского, "странным" является то, что железнодорожное сообщение с Россией работает, а воздушное – нет.
"Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим", - сказал Зеленский.
По словам президента, отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно Украине. Однако для его восстановления необходимо достигнуть хотя бы минимальных договоренностей по Донбассу.
"Чтобы делать такие шаги, нужно встречаться, прекращать войну. Есть один из важных приоритетов - просто прекратить хотя бы убивать, стрелять. К сожалению, этого пока не произошло", - заявил глава государства.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, авиакомпания, рейс, самолеты, Зеленский
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