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Найем неожиданно похвалил Зеленского за смелый шаг, на который не решился Порошенко
Рекордный пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, на котором он успел пообщаться более чем с 300 журналистами, был встречен одобрением со стороны экс-нардепа от партии Петра Порошенко Мустафа Найема.
Бывший народный депутат Верховной Рады Мустафа Найем неожиданно похвалил президента Украины Владимира Зеленского за рекордный пресс-марафон, который вызвал у СМИ и экспертов столь противоречивые отзывы, пишет Диалог.UA. Прежним президентам, чтобы раз в пятилетку выступить в приглядном свете, приходилось договариваться с владельцами каналов, приглашать на дешевый спектакль пару-тройку клоунов с микрофонами и мучительно пыхтеть на камеру. Мол, очень неудобно от «острых», твёрдо заученных вопросов, но я все равно очень стараюсь. А потом ещё сутки целая свита смотрящих в ручном режиме склеивала эти нудные ответы и отслеживала, чтоб обязательно пустили в повторе... А можно было просто весь день отвечать на вопросы, забить собой всю ленту новостей, размыть в естественном общении все неудобные вопросы и при этом сказать ровно то, что хочешь донести. Журналисты ждали этого от Ющенко, Януковича и Порошенко - просто отвечать на вопросы. На все, сколько есть. Не прятаться. Не снисходить и не дозировать доступ. А просто отвечать. От себя, без бумажки, подставных журналистов, доморощенных модераторов и программного «послания царя народу». Не слушал все ответы, судить не могу и защищать тоже. Но это был хороший урок открытости, правда, неизвестно зачем испорченный нападками на Сергея Андрушко и "Новое время". Напомним, экономический аналитик Сергей Фурса вынес приговор смелым реформаторским планам президента Владимира Зеленского, в том числе с земельной реформой, после нашумевшей пресс-конференции и острых вопросов.
Теги: Донбасс, пресс-конференция, Мустафа Найем, Зеленский
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