Не массы разочаровавшихся граждан - Ярош объяснил, кто решает судьбу Украины

11.10.2019 17:06

Дмитрий Ярош в своем блоге подчеркнул, что сдача даже одного метра территории Украины - это и есть та сама «красная линия», которую нельзя ни в коем случае пересекать. При этом политик подчеркнул, что судьбу страны решают легионы Украинских Воинов, идейно мотивированных и вышколенных, а не массы разочарованных граждан, сообщает replyua.net.

По мнению Дмитрия Яроша, сдача даже одного метра территории Украины - это и есть та самая «красная линия», которую нельзя пересекать нив коем случае. Политик напомнил, что эта земля пропитана кровью наших побратимов. Поэтому приуроченная ко Дню защитника Украины всеукраинская акция - это не просто протест людей, недовольных политикой нынешней власти, а помощь все той же власти в непростых международных переговорах.

Ярош подчеркнул, что большая часть украинского общества сегодня действительно деморализована и дезориентирована, однако это не имеет особого значения. Ведь судьбу страны решают вовсе не массы разочаровавшихся граждан. Решают судьбу страны Украинские Воины, вышколенные и идейно мотивированные, люди, для которых патриотические лозунги являются жизненным приоритетом. Читайте также: Решение парламента Нидерландов поговорить о сбитом «Боинге» и Украине можно расценивать как подарок судьбы и Кремля - Климовский.