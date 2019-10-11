Предсказала президентство Зеленского: сбывшиеся предсказания Ванги

11.10.2019 19:41

Журналисты изучили предсказания слепой провидицы и проанализировали, какие из них сбылись, а какие канули в лету.

Ванга шокировала многих своими способностями, она сделала много громких заявлений, предсказала войны и катаклизмы. Те, кому удалось с ней пообщаться, рассказывали, якобы Ванга видит человека насквозь. Однако далеко не все пророчества провидицы сбились. Рассказываем, что все-таки воплотилось в жизнь, пишет from-ua.

Например, во время войны Ванга предсказала, что советский народ одержит победу над Гитлером в 1945 году. Это пророчество действительно сбылось, хоть сами немцы в него и не верили.

В 1952 году Ванга сообщила, что Сталин умрет ровно через год. Революционеру прогноз не понравился и он приказал арестовать болгарку. Но пророчество оказалось правдивым. Так, в 1953 году политик скончался.

В 1980 году Ванга предсказала гибель подводной лодки «Курск». Она сообщала, что весь мир будет оплакивать эту трагедию. Пророчество также сбылось. Спустя 20 лет после предсказания «Курс» затонула.

Провидица сообщала, что брак погубит принцессу Диану. В 1966 году супруга принца Уэльского попала в аварию и скончалась.

Также Ванга предсказала, что «железные птицы» погубят братьев-американцев, и погибнут невинные люди. Так, в 2001 году террористы направили самолеты в башни-близнецы. Этот день не забывается до сих пор.

Ванга предсказала даже правление Зеленского. Болгарка сообщила, что сначала будет править Петр Порошенко, а затем придет «зеленый господарь».