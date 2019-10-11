Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Прошу вас поддержать»: Лукашенко выступил с обращением к СНГ из-за Украины

11.10.2019 13:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Прошу вас поддержать»: Лукашенко выступил с обращением к СНГ из-за Украины

Выступая в Ашхабаде на саммите Содружества независимых государств белорусский президент Александр Лукашенко призвал лидеров стран, которые входят в это объединение, оказать поддержку украинским властям, передает replyua.net со ссылкой на БЕЛТА. «Не так давно звучала тема Украины. Я хотел бы озвучить свою точку зрения, потому что как российский президент, так и я, мы сильно погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Если говорить о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но нам нужно понимать, кто после этого придет к власти в Украине», - сказал Лукашенко.

Как известно, на прошлой неделе Лукашенко впервые провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры глав государств состоялись в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

В рамках выступления Лукашенко попросил западные страны «очнуться» и помочь Украине в решении проблему Донбасса. По мнению Лукашенко, Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один и его «загрузили этим страшным грузом».



Теги: Донбасс, обращение, поддержка, Лукашенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх