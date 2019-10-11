«Прошу вас поддержать»: Лукашенко выступил с обращением к СНГ из-за Украины

11.10.2019 13:02

Выступая в Ашхабаде на саммите Содружества независимых государств белорусский президент Александр Лукашенко призвал лидеров стран, которые входят в это объединение, оказать поддержку украинским властям, передает replyua.net со ссылкой на БЕЛТА. «Не так давно звучала тема Украины. Я хотел бы озвучить свою точку зрения, потому что как российский президент, так и я, мы сильно погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Если говорить о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но нам нужно понимать, кто после этого придет к власти в Украине», - сказал Лукашенко.

Как известно, на прошлой неделе Лукашенко впервые провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры глав государств состоялись в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

В рамках выступления Лукашенко попросил западные страны «очнуться» и помочь Украине в решении проблему Донбасса. По мнению Лукашенко, Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один и его «загрузили этим страшным грузом».