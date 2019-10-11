- "Я бы так не делал", - Зеленский "отчитал" Новосад из-за языка20:02
- Предсказала президентство Зеленского: сбывшиеся предсказания Ванги19:41
- Разведение сорвано - РФ и террористы "Л/ДНР" выставили Украине ультиматум19:01
- В Кремле отреагировали на идею Лукашенко провести встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ18:06
- Не массы разочаровавшихся граждан - Ярош объяснил, кто решает судьбу Украины17:06
- Аллергия на слово капитуляция: Зеленский сделал заявление16:50
- Азаров рассказал, кто отдал приказ стрелять по активистам Майдана16:12
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Найем неожиданно похвалил Зеленского за смелый шаг, на который не решился Порошенко15:38
- В 18 областях Украины начался отопительный сезон15:30
Разведение сорвано - РФ и террористы "Л/ДНР" выставили Украине ультиматум
Разведение сил у Петровского и Золотого было сорвано еще и в пятницу, 11 октября. Гибридная армия России заявила, что прекращает попытку до будущей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.
О срыве разведения сил сообщил в Telegram сепаратисткий ресурс Inside Donetsk. В штабе ООС пока ситуацию не комментируют, передает Диалог.UA.
В пятницу, 11 октября, состоялась третья попытка разведения войск у сел Петровское и Золотое. Как и предыдущие две, она окончилась неудачей. Террористы обвинили в этом ВСУ. Они уверяют, что выпустили сигнальную ракету о готовности отходить, но украинские военные это проигнорировали. "Это разведение все. Сорвано", - констатировал Inside Donetsk. Он сообщил, что "Л/ДНР" больше не будут делать попыток развести войска на данных участках до новой встречи ТКГ в Минске, которая запланирована на 15 октября. Там стороны попробуют разрешить спорные моменты.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Минск, разведение, ультиматум, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
- У боевиков нет шанса: в Украине оценили вероятность масштабного наступления ЛНР-ДНР на Донбассе
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе. ВИДЕО
- Начнется кровавая бойня: знаменитый генерал предупредил ВСУ о больших рисках на Донбассе
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу
- Кремль готовится к кровавому нападению: разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе
- Мнение: в минской битве за Донбасс Путин провернул хитроумную КГБистскую операцию
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку17:51
- В Станиці Луганській замінували адміністрацію і автостанцію14:23
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
- «Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия 10:42
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту10:36
- Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне10:11
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- "Я бы так не делал", - Зеленский "отчитал" Новосад из-за языка20:02
- Предсказала президентство Зеленского: сбывшиеся предсказания Ванги19:41
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- Разведение сорвано - РФ и террористы "Л/ДНР" выставили Украине ультиматум19:01
- «Максимум три дня»: СМИ пишут, что Заворотнюк в состоянии сопора18:27
- В Кремле отреагировали на идею Лукашенко провести встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ18:06
- На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку17:51
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Не массы разочаровавшихся граждан - Ярош объяснил, кто решает судьбу Украины17:06
- Аллергия на слово капитуляция: Зеленский сделал заявление16:50
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО