Разведение сорвано - РФ и террористы "Л/ДНР" выставили Украине ультиматум

11.10.2019 19:01

Разведение сил у Петровского и Золотого было сорвано еще и в пятницу, 11 октября. Гибридная армия России заявила, что прекращает попытку до будущей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

О срыве разведения сил сообщил в Telegram сепаратисткий ресурс Inside Donetsk. В штабе ООС пока ситуацию не комментируют, передает Диалог.UA.

В пятницу, 11 октября, состоялась третья попытка разведения войск у сел Петровское и Золотое. Как и предыдущие две, она окончилась неудачей. Террористы обвинили в этом ВСУ. Они уверяют, что выпустили сигнальную ракету о готовности отходить, но украинские военные это проигнорировали. "Это разведение все. Сорвано", - констатировал Inside Donetsk. Он сообщил, что "Л/ДНР" больше не будут делать попыток развести войска на данных участках до новой встречи ТКГ в Минске, которая запланирована на 15 октября. Там стороны попробуют разрешить спорные моменты.