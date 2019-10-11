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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется бабье лето

11.10.2019 11:25
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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется бабье лето

По словам синоптика Натальи Диденко, на уикэнд украинцы будут радоваться солнцу и теплу, сообщает СТРАНА.ua.
"На выходных температура воздуха снова поднимется вверх и будет радовать всех теплом и солнышком. Уже в субботу-воскресенье ожидается +16...+23 градуса. На Покрову погода в Украине ожидается просто роскошной - солнечно, ясно, +20...+25 градусов. Кто там хотел бабьего лета - ловите, наслаждайтесь и не болейте. Ведь впереди много совместной осенней работы и удовольствие от созерцания красивого октября", - написала Диденко в Facebook.



Теги: Украина, погода, бабье лето
 
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