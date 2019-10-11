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Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе
Известный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Игорь Кондратюк предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе. Ведущий назвал её "Формула Кондратюка", сообщил он в своем посте в соцсети Facebook, пишет donbass.comments.
По его словам, первое, что должна сделать Украина, это вернуть контроль над своими восточными границами. И сделать это мирно - с помощью Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ), миротворцев ООН и т. д.
"Поэтому единственный пункт, ради которого дипломаты и руководители из разных стран должны собраться в минском, нормандском, женевском или любом другом формате - заставить РФ закрыть свою границу с Украиной. Все другие вопросы на таких переговорах не обсуждаются в силу ненужности", - написал Игорь Кондратюк.
А после того, как Украины получит полный контроль над восточной границей, оккупанты должны добровольно сдать оружие.
"Жителям так называемого ОРДЛО в течение месяца с момента полного восстановления власти Киева, нужно будет определиться - хотят ли они жить в Украине. Кто не хочет - в течение 3 месяцев покидают Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает "выездные". С условием - не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда", - продолжил описывать свою формулу телеведущий.
Также он добавил, что те, кто останутся, на 10 лет потеряют свое избирательное право.
"В Донецкой и Луганской областях избираться на выборах, быть на должностях и служить в полиции должны те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории", - подчеркнул шоумен.
Всего "Формула Кондратюка" состоит из 10 пунктов.
Теги: Донбасс, война, мир, конфликт, телеведущий
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