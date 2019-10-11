«Укрзализныця» изменила порядок продажи билетов на Донбасс

11.10.2019 14:00

"Укрзализныця" увеличила срок продажи билетов на поезда в восточном направлении до 45 суток. Об этом сообщили в пресс-центре "Укрзализныци", передает УНН.

"Укрзализныця увеличила до 45 суток срок продажи билетов на 16 поездов восточного направления. Отныне билеты на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую область, можно приобрести не за 30, а за 45 суток до отправления поезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок предварительной продажи не увеличился для скоростного поезда Интерсити+ № 712/711, курсирующий по маршруту Киев - Константиновка.

Купить билет за полтора месяца можно на поезда, которые уезжают из Киева, Ужгорода, Одессы, Хмельницкого, Днепра и Львова. Добраться на них можно до Мариуполя, Лисичанска, Бердянска, Константиновки и Харькова.