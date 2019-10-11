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В 18 областях Украины начался отопительный сезон

11.10.2019 15:30
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В 18 областях Украины начался отопительный сезон

В 18 областях Украины и городе Киеве сегодня начали отапливать детские сады, школы, больницы и другие учреждения. К жилым домам в 8 областях также подали тепло, сообщили в Минрегионстрое, передает Gazeta.ua.
Активнее всего подают тепло в учреждения образования и медицины в Киеве (89,1%), Житомирской (65,2%), Черкасской (44,5%), Ивано-Франковской (40,1%), Сумской (35,2%) и Черниговской (33,7%) областях.
Наилучшая ситуация с отоплением жилья в Ивано-Франковской (32,3%), Житомирской (21,6%), Ровенской (16%), Сумской (7,7%), Киевской (4,1%) областях.
Отопление пока совсем не включили в Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.



Теги: начало, отопительный сезон, область
 
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