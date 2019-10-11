В больнице Днепра от ран умер боец ВСУ Вячеслав Кубрак

11.10.2019 22:34

В пятницу 11 октября, в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер прапорщик Вячеслав Анатольевич Кубрак, раненный в зоне ООС.

Об этом сообщили в пресс служба 36 ОБМП в Facebook, передает donpress.

«Не стало воина, нашего побратима… В результате получения минно-взрывного ранения 8 октября, во время выполнения боевой задачи в Операции Объединенных сил, в Днепровской областной клинической больнице имени Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич — командир инженерно-саперного взвода. Трое суток врачи боролись за его жизнь, однако смерть оказалась сильнее. Покойся с Богом, брат-морпех» — сказано в сообщении

Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает соболезнования родным погибшего.