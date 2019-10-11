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В Днепре авто сбило велосипедистов, есть жертвы. ВИДЕО

11.10.2019 13:58
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В Днепре авто сбило велосипедистов, есть жертвы. ВИДЕО

Пострадавшие переезжали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу, утверждает водитель машины.
В Днепре вечером 10 октября около 22:00 легковой автомобиль сбил мужчину и женщину, в результате аварии мужчина погиб, а женщину госпитализировали, передает Корреспондент
Водитель автомобиля Opel не пострадал, он находится в шоковом состоянии. По словам водителя, пострадавшие переезжали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.
Правоохранительные органы выясняют детали ДТП. Попутные автомобили объезжают место ЧП по крайней левой полосе. Движение затруднено.



Теги: Донбасс, жертвы, велосипед, Днепр, ДТП
 
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