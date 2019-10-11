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В Кремле отреагировали на идею Лукашенко провести встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ
Президент РФ Владимир Путин регулярно участвует в саммитах СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею о возможности встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на таком саммите, передает from-ua.
“Путин участвует в саммитах (СНГ) регулярно”, — сказал ТАСС представитель Кремля, комментируя идею о встрече Путина с Зеленским, озвученную президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Как сообщило агентство БелТА, на саммите СНГ в Ашхабаде в пятницу беларусский лидер заявил: “Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас? У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит”.
Беларусский лидер также выразил уверенность, что Украине не следовало бы выходить из состава СНГ. “Я также был погружен в эту проблему и уговаривал (Петра) Порошенко (экс-президента Украины) не делать этого, не выходить из СНГ, — рассказал он. — Если вам (Украине) не нравится, ну не приезжайте на наши саммиты. Потому что это (выход из СНГ) хуже, это плохие последствия для Украины”.
Напоминаем, Украина якобы “под надуманным предлогом сорвала разведения сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское” в среду, 9 октября. Об этом в четверг заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Теги: Донбасс, саммит, Путин, встреча, Лукашенко, Зеленский
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