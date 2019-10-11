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Ветераны АТО обратились к Зеленскому по Донбассу. ВИДЕО
Ветераны войны на Донбассе призвали президента Украины Владимира Зеленского не проводить отвод войск и выборы на неподконтрольных территориях. Такие лозунги будут звучать на Марше сопротивления капитуляции в понедельник в Киеве. Об этом ветераны рассказали на пресс-конференции в Киеве, сообщает Корреспондент.
В частности, ветераны АТО и ООС просят президента запретить введение особого статуса Донбасса и любых других территорий, амнистию для сепаратистов, отвод войск, негосударственные военизированные формирования на территории оккупированного Донбасса, а также проведение выборов на оккупированных территориях до получения полного контроля по всей украинско-российской границе.
Участники пресс-конференции считают, что договоренности со страной-агрессором не приведут ни к чему хорошему и призывают Зеленского быть осторожнее во время переговоров с президентом РФ.
По словам лидера Нацкорпуса, первого командира полка Азов Андрея Билецкого, даже на территории, на которой пройдет разведение войск, выборы пройдут без всякого контроля с украинской стороны, а исключительно под недостаточно надежным, по его мнению, наблюдением наблюдателей ОБСЕ.
"У меня была неформальная встреча с представителями ОБСЕ и они говорят, что могут набрать примерно 800 наблюдателей на 2 тыс. 300 участков на оккупированной территории. Большинство наблюдателей – это "носители языка" – белорусы, россияне, казахи", – отметил он.
Билецкий отметил, что разведение войск несет угрозу со стороны сепаратистов для территорий, которые покинут украинские военные, а также для мирного населения, которое там останется.
Кроме того, ветераны войны на Донбассе призвали украинцев и других ветеранов приходить на Марш сопротивления капитуляции, который состоится в этот понедельник.
Как рассказал председатель ВОО Ветеранское братство и координатор марша Дмитрий Шатровский, мероприятие начнется в 16.00 из парка Шевченко, откуда шествие, в голове которой будут идти ветераны, по бульвару Шевченко и Крещатику направится на Майдан Незалежности, где участники марша проведут акцию протеста.
"После этого поднимемся в административный квартал и проведем небольшой перформанс", – рассказал он.
Шатровский призвал людей, которые планируют посетить марш, не брать с собой флаги политических партий и не произносить политические лозунги, а также не приносить запрещенные вещи, чтобы мероприятие состоялось мирно.
Теги: Донбасс, обращение, АТО, ветераны, Зеленский
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