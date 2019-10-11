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Закончить войну, поднять экономику, не раскалывать общество — Зеленский озвучил свою идеологию

11.10.2019 21:27
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Закончить войну, поднять экономику, не раскалывать общество — Зеленский озвучил свою идеологию

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его идеология заключается в стремлении завершить войну на Донбассе и поднять экономику Украины, и он против вопросов, которые раскалывают украинское общество.
"Моя идеология очень простая - закончить войну, поднять экономику, вернуть сюда людей", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве, пишет Интерфакс.
Зеленский отметил, что считает необходимым реагировать на все законопроекты и инициативы, которые раскалывают страну.
"Вы помните, что "Донбасс" начался с языкового вопроса. Зачем мы сейчас в стране, которую хотим объединить, поднимаем этот вопрос? За этим столом, за которым, образно говоря, нечего есть, рядом стоят люди, уезжающие из страны, идет война и говорящие разных языках люди сидят в окопах. Зачем мы поднимаем этот вопрос?", - указал он.
Зеленский привел пример недавнего вопроса на пресс-марафоне о легализации марихуаны, который также сейчас, по его мнению, не является определяющим для общества.



Теги: Донбасс, идеология, Зеленский
 
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