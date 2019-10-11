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Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что расследование "Иловайской трагедии" приведет к результатам, пишет interfax.
"У нас еще есть дело по Иловайску. Мы это уже обсуждали с прокуратурой и будем заниматься. Я думаю, там у нас будут результаты тоже", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.
Как сообщалось, конце августа 2014 года под Иловайском боевики и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил Российской Федерации окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, а после расстреляли выходящих из окружения бойцов, что привело к гибели, ранениям и пленению значительного числа украинских воинов.
В частности, 29 августа 2014 года вблизи Иловайска российские войска расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по так называемому "зеленому коридору".
При указанных событиях, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн грн.
Согласно информации Генштаба Вооруженных сил Украины, в боях за Иловайск в августе 2014г погибли 220 военнослужащих ВСУ, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов по состоянию на 22 августа 2019г все еще находились в плену у боевиков. При этом потери ВСУ непосредственно во время выхода по "зеленому коридору" 29 августа составили 129 погибших, 18 раненных, 22 пропавших без вести и 10 удерживаемых в заложниках (по состоянию на 29 августа 2014г).
Такие цифры не учитывают погибших бойцов из добровольческих подразделений и непосредственно военнослужащих МВД Украины, воевавших в Иловайске вместе с украинской армией.
Вместе с тем, занимавший в тог время должность начальника Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях около 200 бойцов.
Летом 2019 года газета The Guardian сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии России в боях под Иловайском в Украине в 2014 году. По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи отмечают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.
19 августа The Guardian сообщила, что собранные Forensic Architecture данные об участии российских военных в боях под Иловайском планируется использовать при рассмотрении иска в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). "Доказательства будут использованы в рамках иска, который предстоит рассмотреть в ЕСПЧ. Эти данные находятся на онлайн-платформе в открытом доступе", - сообщила газета.
Издание поясняет, что в роли истцов выступают украинцы, принявшие участие в боевых действиях в качестве добровольцев. Они попали в плен. Истцы заявили, что в плену подвергались пыткам. Кроме того, по их словам, боевики принуждали их к труду. Истцы также намерены у себя на родине подать суд против военного командования, которое они считают ответственным за небрежное планирование операций под Иловайском.
8 октября стало известно, что Главная военная прокуратура Украины дополнительно допросит всех должностных лиц, принимавших военно-политические решения, связанные с событиями в Иловайске (Донецкая обл.) в конце августа 2014г, когда вторгшиеся на Донбасс части ВС РФ и поддерживаемые Россией боевики расстреляли из тяжелого вооружения выходившие из окруженного города по "зеленому коридору" колонны украинских военных, заявил главный военный прокурор Виктор Чумак.
10 октября Главная военная прокуратура сообщила, что проведет изъятие документов по иловайской трагедии из Офиса президента.
Теги: Донбасс, Иловайск, расследование, Зеленский
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