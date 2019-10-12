"Бедные украинцы": новый iPhone 11 разбирают, как горячие пирожки

12.10.2019 17:52

В Украине 11 октября стартовали продажи новой линейки смартфонов iPhone 11 от американской компании Apple. В Киеве, Одессе и Днепре люди простаивали в огромных очередях, чтобы приобрести себе дорогостоящие девайсы первыми.

Об ажиотаже в Украине из-за выхода новых "Айфонов" рассказал Telegram-канал "Украина Online", передает Диалог.UA.

В пятницу, 11 октября, в Украине стартовали продажи нашумевшей новой линейки iPhone. Цены на девайсы Apple установила внушительные. Так, самый дешевый iPhone 11 обойдется украинцам в 24 тысячи грн, iPhone 11 Pro - в 35 тысяч грн, а iPhone Pro 11 Max - аж в 38 тысяч грн. Вышли в Украине также смарт-часы Apple Watch Series 5 за 13,7 тысяч грн (40 мм) и 14,7 тысяч грн (44 мм). А за iPad 7 поколения придется выложить 11 тысяч грн. Такая большая цена на новинки от Apple не испугали украинцев. Жители Украины, которые, по словам российской пропаганды утопают в нищете, в Киеве, Одессе и Днепре ночью занимали очереди, дабы приобрести технику первыми. Магазинам пришлось пережить огромный ажиотаж.