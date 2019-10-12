Будут ли оцифровывать бумажные медкарты украинцев: у Зеленского дали ответ

12.10.2019 18:53

Электронная карта пациента должна запуститься уже в апреле 2020 года на вторичном звене. Первые медкарты уже запускаются в пилотном режиме и дальше масштабируются.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала Яника Мерило, координатор направления eHealth от Офиса президента.

"Записи будут делаться по текущим диагнозам. То есть пришел пациент – ввели данные. Это скорее принципиальное решение, оцифровывать ли информацию прошлого. Например, Эстония решила не оцифровывать, потому что это большие масштабы труда. Возможно, по каким-то группам нужно будет вводить старые данные, если нужно видеть весь цикл, но массово – не факт", – отметила Мерило.