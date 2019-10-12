- У Зеленского приготовили украинцам сюрприз с зарплатами09:32
- Жебривский: Члены НВФ могут легитимно работать в СБУ09:10
- Арьев: "Что ждет Украину в ближайщем будущем" - аналитика08:48
- Венедиктов рассказал, когда Зеленский "построит вал" на границе с Донбассом07:30
- Хомчак срочно распорядился усилить боевую готовность ВСУ в районах выполнения боевых действий22:03
- Пристайко объяснил, как Путин может остановить войну на Донбассе20:33
- Итальянский суд объяснил жесткий приговор нацгвардейцу Маркиву20:12
- Двойник Зеленского накинулся с поцелуями на Кошевого19:50
- В "Артеке" погиб ребенок: подробности трагедии19:13
- Будут ли оцифровывать бумажные медкарты украинцев: у Зеленского дали ответ18:53
Что ждет всех украинцев, если ПриватБанк вернут Коломойскому - эксперт
Решение суда, признать национализацию ПриватБнака незаконной и вернуть его олигарху Игорю Коломойскому, приведет экономику Украины с настоящей катастрофе, а курс доллара гарантировано взлетит до небес.
Директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин дал экспертную оценку последствиям возможного решения суда, признать национализацию ПриватБнака незаконной и вернуть его экс-владельцу олигарху Игорю Коломойскому, пишет Диалог.UA, ссылаясь на НВ. Поздравляю.
Похоже, скоро финансовая система Украины может навернуться медным тазом. А вместе с ним ваши сбережения, стабильность гривни и перспективы роста экономики 5−7% в год, как обещали президент с премьером. Дело в том, что в последнее время судебная система — как-то случайно — стала активно принимать решения в пользу Коломойского, как пишут журналисты. И по беспределу, как говорят юристы. Но самый главный спор по возврату Привата еще не завершен и развязка по нему возможна в ближайшие месяцы. Напомню, акционеров Привата обвиняют в том, что они вывели из банка $5,5 млрд . Банк находился в критическом состоянии и был куплен по договору за 1 грн. Государство, поддерживая банк-лидер по депозитам украинцев, влило в него более 155 млрд гривен (более $5,5 млрд). А теперь представьте, чем обернется для экономики возврат ПриватБанка старым акционерам решением суда? Попробую предположить: 1. Потеря государством контроля над банком закрывает возможность вернуть выведенные $5,5 млрд. 2. Государство при этом имеет полное право потребовать влитые деньги обратно. Воспользуется или потеряет еще $5,5 млрд? 3. Если потребует обратно, банку грозит неминуемое банкротство. 4. Паника вкладчиков банков, не только Привата, но и остальных — неизбежна. 5. Народ будет действовать по принципу «в любой непонятной ситуации покупай доллары». Курс взлетит до небес. Что будет с экономикой, бюджетом, настроениями инвесторов, обороноспособностью страны дальше, предположите сами. Подумайте также, кто будет главным бенефициаром всего этого «праздника жизни». P.S. Государство, конечно, может деньги назад и не потребовать, но тогда у нас будет еще больше вопросов к топ-менеджерам страны, которые позволили увести у вкладчиков и налогоплательщиков, то есть граждан Украины, $11 млрд. Кстати, а что думает по этому поводу Офис президента? Курс тем временем 25,1. Напомним, Одиозный олигарх Игорь Коломойский близок к возвращению под свой контроль ПриватБанка, что не только заложит бомбу под программу сотрудничества Украины с МВФ, но и приблизит страну к дефолту. Критическое для Украины событие может произойти уже 17 октября. Ровно через неделю Украина может получить от олигарха тяжелейший удар. Известно, что слушание дела по иску о незаконной национализации ПриватБанка суд рассматривает в закрытом режиме, хотя ответчики ходатайствовали о том, чтобы открыть слушание и сделать его гласным хотя бы на стадии прений сторон.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, суд, ПриватБанк, национализация, курс валют, Коломойский
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- В Золотое не пропускают волонтеров, везущих людям хлеб, обстановка накаляется21:22
- Боевики «ДНР» глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ18:08
- «Власти ДНР» запретили «переписчикам» разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ16:51
- Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко15:49
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- У Зеленского приготовили украинцам сюрприз с зарплатами09:32
- Жебривский: Члены НВФ могут легитимно работать в СБУ09:10
- Арьев: "Что ждет Украину в ближайщем будущем" - аналитика08:48
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- Венедиктов рассказал, когда Зеленский "построит вал" на границе с Донбассом07:30
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- Хомчак срочно распорядился усилить боевую готовность ВСУ в районах выполнения боевых действий22:03
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- 10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака21:44
- 7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару19:31
- Как любить разные знаки Зодиака — ВСЕ В ТОЧКУ !!!18:31
- ″Соль″ и даже ″песок″ в почках: 8 тревожных звоночков17:10
- Гороскоп с 11 по 20 октября: узнайте, что вас ждет на следующей неделе16:13
- За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?11:50
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака11:10
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение