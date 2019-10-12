Что ждет всех украинцев, если ПриватБанк вернут Коломойскому - эксперт

12.10.2019 13:52

Решение суда, признать ​национализацию ПриватБнака незаконной и вернуть его олигарху Игорю Коломойскому, приведет экономику Украины с настоящей катастрофе, а курс доллара гарантировано взлетит до небес.

Директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин дал экспертную оценку последствиям возможного решения суда, признать национализацию ПриватБнака незаконной и вернуть его экс-владельцу олигарху Игорю Коломойскому, пишет Диалог.UA, ссылаясь на НВ. Поздравляю.

Похоже, скоро финансовая система Украины может навернуться медным тазом. А вместе с ним ваши сбережения, стабильность гривни и перспективы роста экономики 5−7% в год, как обещали президент с премьером. Дело в том, что в последнее время судебная система — как-то случайно — стала активно принимать решения в пользу Коломойского, как пишут журналисты. И по беспределу, как говорят юристы. Но самый главный спор по возврату Привата еще не завершен и развязка по нему возможна в ближайшие месяцы. Напомню, акционеров Привата обвиняют в том, что они вывели из банка $5,5 млрд . Банк находился в критическом состоянии и был куплен по договору за 1 грн. Государство, поддерживая банк-лидер по депозитам украинцев, влило в него более 155 млрд гривен (более $5,5 млрд). А теперь представьте, чем обернется для экономики возврат ПриватБанка старым акционерам решением суда? Попробую предположить: 1. Потеря государством контроля над банком закрывает возможность вернуть выведенные $5,5 млрд. 2. Государство при этом имеет полное право потребовать влитые деньги обратно. Воспользуется или потеряет еще $5,5 млрд? 3. Если потребует обратно, банку грозит неминуемое банкротство. 4. Паника вкладчиков банков, не только Привата, но и остальных — неизбежна. 5. Народ будет действовать по принципу «в любой непонятной ситуации покупай доллары». Курс взлетит до небес. Что будет с экономикой, бюджетом, настроениями инвесторов, обороноспособностью страны дальше, предположите сами. Подумайте также, кто будет главным бенефициаром всего этого «праздника жизни». P.S. Государство, конечно, может деньги назад и не потребовать, но тогда у нас будет еще больше вопросов к топ-менеджерам страны, которые позволили увести у вкладчиков и налогоплательщиков, то есть граждан Украины, $11 млрд. Кстати, а что думает по этому поводу Офис президента? Курс тем временем 25,1. Напомним, Одиозный олигарх Игорь Коломойский близок к возвращению под свой контроль ПриватБанка, что не только заложит бомбу под программу сотрудничества Украины с МВФ, но и приблизит страну к дефолту. Критическое для Украины событие может произойти уже 17 октября. Ровно через неделю Украина может получить от олигарха тяжелейший удар. Известно, что слушание дела по иску о незаконной национализации ПриватБанка суд рассматривает в закрытом режиме, хотя ответчики ходатайствовали о том, чтобы открыть слушание и сделать его гласным хотя бы на стадии прений сторон.